22:08, 17 марта 2026

Российские врачи в нестандартных условиях провели операцию новорожденной весом килограмм

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Комитет по здравоохранению Ленобласти / Telegram

В Областном перинатальном центре Ленинградской области на сроке 25 недель на свет появилась девочка, весом всего 700 граммов. У малышки диагностировали врожденный порок сердца, и ей потребовалась срочная операция, которую медики делали прямо в отделении реанимации новорожденных и недоношенных детей. Об этом сообщили в Telegram-канале Комитета по здравоохранению 47-го региона.

До операции 38 дней девочка находилась в тяжелом состоянии в реанимации на аппарате ИВЛ, а питание получала через зонд. Помимо порока сердца — открытого артериального потока, который в норме закрывается сразу после рождения, у нее работали с нарушениями практически все системы организма.

В легочную артерию девочки из-за нарушения в работе сердца стало поступать много крови, из-за чего начались серьезные проблемы с дыханием. Врачи приняли решение о хирургическом закрытии открытого артериального протока «на месте».

Новорожденную оперировали в кювезе на протяжении двух часов, операция прошла успешно. Сейчас девочка в реанимации под пристальным наблюдением врачей, рядом с ней в специальной палате находится и ее мама.

Ранее в пресс-службе Сеченовского Университета «Ленте.ру» рассказали о проведении уникальной операции беременной россиянке.

