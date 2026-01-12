Реклама

16:29, 12 января 2026Забота о себе

Беременной россиянке провели уникальную операцию и удалили паразитов из печени

Хирурги Сеченовского университета удалили паразитов из печени беременной женщины
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Stefamerpik / Freepik

Россиянке Кристине Корчагиной провели сложную операцию, удалив паразитов в печени и сохранив ребенка. Об истории пациентки «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Сеченовского Университета.

Молодая женщина рассказала, что о заболевании узнала случайно. Во время УЗИ брюшной полости у нее нашли множественные новообразования в печени, которые оказались эхинококковыми кистами.

Врачи предложили женщине прервать беременность и срочно начать противопаразитарную терапию. Но пациентка отказалась и решила выносить ребенка. В конце концов она попала в Клинику факультетской хирургии имени Н.Н. Бурденко, где имеется уникальный опыт проведения подобных операций. «Хирурги провели молодой женщине малоинвазивное вмешательство под УЗИ-контролем, благодаря которому паразиты были уничтожены. В декабре пациентка родила здорового малыша, случившуюся с ней историю она считает абсолютным чудом», — рассказали в университете.

Ранее главный внештатный специалист сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, президент НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева, президент Лиги здоровья нации академик РАН Лео Бокерия заявил о победе над некоторыми инфекциями. По его словам, за последние годы удалось справиться с заболеваниями, которые раньше забирали десятки тысяч жизней.

