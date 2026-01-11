Известный врач заявил о победе над некоторыми инфекциями

Бокерия: В России справились с инфекциями, забиравшими десятки тысяч жизней

За последнее десятилетие россияне стали намного чаще интересоваться собственным здоровьем. Об этом заявил главный внештатный специалист сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, президент НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева, президент Лиги здоровья нации академик РАН Лео Бокерия. Его процитировало ТАСС.

Причиной этого, по словам медика, стало повышение доступности медицинской помощи для граждан. Он обратил внимание на то, что поликлиники все время заполнены людьми, которые приходят на консультацию.

Кроме того, Бокерия указал на рост продолжительности жизни людей за последние годы. Это связано с тем, что в России победили инфекции, которые раньше «гуляли» и забирали десятки тысяч жизней. Кроме того, был достигнут очень высокий уровень диагностики благодаря наличию передовой техники. Еще один фактор — то, что российские врачи накопили колоссальный опыт хирургического лечения больных с пороками сердца.

