Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
08:46, 30 декабря 2025Наука и техника

Россиян предупредили об опасности синдрома «праздничного сердца»

Врач Щелочкова: Синдром «праздничного сердца» опасен резкими скачками давления
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: fornStudio / Shutterstock / Fotodom

Синдром «праздничного сердца» представляет особую опасность для пациентов с болезнями сердечно-сосудистой системы, однако ему могут быть подвержены и относительно здоровые люди, не имеющие таких патологий, и его проявление непредсказуемо. Об этом предупредила россиян врач-кардиолог Клиник Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) Мария Щелочкова, ее цитирует ТАСС.

Под этим синдромом эксперт подразумевает набор остро возникших симптомов: нарушений ритма и проводимости сердца, резких скачков артериального давления, одышки, головной боли, дискомфорта в области сердца, отеков. Также есть вероятность проявления внутрисердечного тромбоза. Спровоцировать подобную симптоматику может употребление алкоголя в больших дозах за короткий промежуток времени в сочетании с жирными, калорийными блюдами и недостатком воды в организме.

По словам кардиолога, такому состоянию могут быть особо подвержены люди с гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца (ИБС), атеросклерозом, нарушениями ритма сердца. Переизбыток алкоголя приводит к ухудшениям «вплоть до развития острого инфаркта миокарда и других опасных состояний».

Если во время застолья человек ощутит сильное сердцебиение, перебои в работе сердца, резкую одышку, недостаток воздуха, возникновение отеков на ногах, невозможность физических нагрузок, важно не мешкая вызвать скорую помощь, указала Щелочкова.

Ранее нарколог Андрей Тюрин перечислил «продлевающие страдания» народные методы борьбы с похмельем. Он предупредил, что такие методы только усугубят плохое самочувствие.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «"Орешник" покажется невинным фейерверком». Военкор предложил вариант сокрушительного ответа Украине на атаку резиденции Путина

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Налоговая тотально взялась за простых россиян. Кого точно проверят в 2026 году

    Одна страна захотела поставлять в Россию ананасы и манго

    Женщина неожиданно разбогатела на 12,7 миллиона долларов в день рождения дочери

    В Европе осудили Трампа за слова о Путине

    В Европе нашли объяснение лояльности Трампа к России

    Азербайджан пригрозил пожизненными сроками гражданам за участие в СВО

    В МВД России раскрыли основные критерии оценки эффективности автошкол

    Удары соседа напугали Йемен и вынудили принять меры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok