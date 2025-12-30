Россиян предупредили об опасности синдрома «праздничного сердца»

Врач Щелочкова: Синдром «праздничного сердца» опасен резкими скачками давления

Синдром «праздничного сердца» представляет особую опасность для пациентов с болезнями сердечно-сосудистой системы, однако ему могут быть подвержены и относительно здоровые люди, не имеющие таких патологий, и его проявление непредсказуемо. Об этом предупредила россиян врач-кардиолог Клиник Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) Мария Щелочкова, ее цитирует ТАСС.

Под этим синдромом эксперт подразумевает набор остро возникших симптомов: нарушений ритма и проводимости сердца, резких скачков артериального давления, одышки, головной боли, дискомфорта в области сердца, отеков. Также есть вероятность проявления внутрисердечного тромбоза. Спровоцировать подобную симптоматику может употребление алкоголя в больших дозах за короткий промежуток времени в сочетании с жирными, калорийными блюдами и недостатком воды в организме.

По словам кардиолога, такому состоянию могут быть особо подвержены люди с гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца (ИБС), атеросклерозом, нарушениями ритма сердца. Переизбыток алкоголя приводит к ухудшениям «вплоть до развития острого инфаркта миокарда и других опасных состояний».

Если во время застолья человек ощутит сильное сердцебиение, перебои в работе сердца, резкую одышку, недостаток воздуха, возникновение отеков на ногах, невозможность физических нагрузок, важно не мешкая вызвать скорую помощь, указала Щелочкова.

