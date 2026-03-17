Жители российского региона сообщили о десятке взрывов

Краснодарский край атаковали украинские дроны-камикадзе, в регионе прогремело около десятка взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По их словам, были слышны звуки пролета беспилотников, а в небе мелькали яркие вспышки. Отмечается, что за полчаса произошло две волны атаки дронов. Очевидцы рассказали, что они летят на очень низкой высоте, по ним работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Официальная информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

В Росавиации сообщили о временных ограничениях на полеты в аэропорту Краснодара.

В ночь на вторник, 17 марта, под удар также попала Белгородская область. Украинские дроны атаковали город Короча, в результате чего пострадали пять человек, четверо из которых — несовершеннолетние.