Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:12, 17 марта 2026Россия

Жители российского региона сообщили о десятке взрывов

Shot: В Краснодарском крае прогремело около десятка взрывов, работает ПВО
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Краснодарский край атаковали украинские дроны-камикадзе, в регионе прогремело около десятка взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По их словам, были слышны звуки пролета беспилотников, а в небе мелькали яркие вспышки. Отмечается, что за полчаса произошло две волны атаки дронов. Очевидцы рассказали, что они летят на очень низкой высоте, по ним работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Официальная информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

В Росавиации сообщили о временных ограничениях на полеты в аэропорту Краснодара.

В ночь на вторник, 17 марта, под удар также попала Белгородская область. Украинские дроны атаковали город Короча, в результате чего пострадали пять человек, четверо из которых — несовершеннолетние.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok