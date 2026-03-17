04:39, 17 марта 2026Россия

ВСУ ударили по российскому городу

Гладков: ВСУ атаковали беспилотниками Корочу, пострадали четверо подростков
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками город Короча Белгородской области, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Он уточнил, что в результате детонации дрона рядом с социальным объектом пострадали пять человек, четверо из которых — несовершеннолетние. Двое 16-летних подростков получили ссадины мягких тканей головы и спины, а другие — раны руки, стопы и ссадины ног. Бригада скорой оказала пострадавшим помощь на месте, от госпитализации они отказались.

Кроме того, вследствие атаки в объекте были выбиты окна и посечен фасад. Также повреждения получил объект торговли, 6 легковых автомобилей и два многоквартирных дома. В настоящее время на местах работают оперативные службы.

Ранее обломки украинского беспилотника обнаружили на территории гимназии №28 в Костроме. Сообщалось, что на них могут находиться частицы взрывчатого вещества.

    Последние новости

    Орбан предупредил о подготовке Европы к войне с Россией. Где премьер Венгрии увидел будущие поля сражений?

    Москвичам пообещали неделю аномально теплой погоды

    ВСУ ударили по российскому городу

    На Украине запаниковали из-за действий ЕС по Ирану

    Найден способ восстановить память при болезни Альцгеймера

    Посол Украины попозировал с продырявленным флагом Венгрии

    Военные предоставили Трампу варианты решения конфликта с Ираном

    В Европе рассказали о целях «коалиции желающих»

    Откровенный наряд Хайди Клум на афтепати «Оскара» оценили фразой «смотрится отвратительно»

    На Украине сделали признание о переговорах

