ВСУ ударили по российскому городу

Гладков: ВСУ атаковали беспилотниками Корочу, пострадали четверо подростков

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками город Короча Белгородской области, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Он уточнил, что в результате детонации дрона рядом с социальным объектом пострадали пять человек, четверо из которых — несовершеннолетние. Двое 16-летних подростков получили ссадины мягких тканей головы и спины, а другие — раны руки, стопы и ссадины ног. Бригада скорой оказала пострадавшим помощь на месте, от госпитализации они отказались.

Кроме того, вследствие атаки в объекте были выбиты окна и посечен фасад. Также повреждения получил объект торговли, 6 легковых автомобилей и два многоквартирных дома. В настоящее время на местах работают оперативные службы.

Ранее обломки украинского беспилотника обнаружили на территории гимназии №28 в Костроме. Сообщалось, что на них могут находиться частицы взрывчатого вещества.