Обломки дрона обнаружили около гимназии в российском городе

Губернатор Ситников: Обломки дрона обнаружили на территории гимназии в Костроме

Обломки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружили на территории гимназии №28 в Костроме. Об этом сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников в Telegram.

Он отметил, что на них могут находиться частицы взрывчатого вещества. Было принято решение ликвидировать обломки дрона на месте. «В целях обеспечения безопасности людей, проживающих рядом со школой, организована их кратковременная эвакуация», — написал Ситников. Он также предупредил, что жителям соседних зданий необходимо отойти от окон.

Ранее ВСУ атаковали территорию школы в Энергодаре Запорожской области, в которой на момент удара находилось 600 детей. Также в атаки в здании 100 сотрудников учебного заведения. Как сообщил глава города Максим Пухов, беспилотник врезался в дерево во дворе школы, после чего произошла детонация. Взрыв повредил остекление и фасад школы.