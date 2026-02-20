ВСУ атаковали школу с 600 детьми в Запорожской области

Глава Энергодара Пухов: ВСУ атаковали БПЛА школу, в которой находились 600 детей

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию школы в Энергодаре, в которой на момент удара находилось 600 детей. Об этом заявил глава города Максим Пухов в своем Telegram-канале.

«Сегодня в полдень вооруженные формирования Украины совершили целенаправленную атаку с использованием беспилотного летательного аппарата на территорию средней общеобразовательной школы №4. В момент атаки в здании находилось порядка 600 детей и 100 сотрудников учебного заведения», — написал он.

По словам чиновника, беспилотник врезался в дерево во дворе школы, после чего произошла детонация. Взрыв повредил остекление и фасад школы. При этом, как отметил глава города, никто не пострадал. Ученики и сотрудники школы были эвакуированы.

