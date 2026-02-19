Реклама

Бывший СССР
07:24, 19 февраля 2026Бывший СССР

Названо условие для запуска Запорожской АЭС

Яшина: Запуск Запорожской АЭС возможен только после прекращения боевых действий
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Перевод Запорожской атомной электростанции (АЭС) в режим генерации электроэнергии возможен только после полного прекращения боевых действий, несмотря на постепенное получение станцией лицензий. Об этом заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в беседе с ТАСС.

Она уточнила, что обязательным условием также является обеспечение гарантий физической безопасности станции.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что президент страны Владимир Зеленский готов к личной встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить вопросы территорий и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

При этом украинский лидер категорически отверг предложение приехать в Москву на переговоры, но заявил, что готов встретиться с Путиным в Киеве.

