08:15, 17 марта 2026

Самого доверенного человека главы российского региона задержали в Москве

Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

В Москве задержали бывшего заместителя председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгения Луковникова. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.

По его словам, задержанный был его «самым доверенным человеком», которого он в свое время сам пригласил в республику из Москвы как специалиста в строительстве. Цыденов написал: «О чем вообще люди думают? И чем думают? Сегодня не те времена, когда что-то можно утаить».

Он добавил, что «задержание связано со строительством третьего моста в Улан-Удэ». Правоохранительные органы считают, что субподрядные работы проводились фирмами, «в которых участвуют аффилированные с Луковниковым люди».

Задержанного этапируют из столицы в республику, где с ним проведут следственные действия.

Строительство третьего моста через реку Уду ведется по поручению президента России с 2019 года, отмечает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Сургутский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры поступило уголовное дело бывшего мэра города Андрея Филатова, обвиняемого в совершении 13 должностных преступлений.

