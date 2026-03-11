Реклама

18:02, 11 марта 2026Силовые структуры

Раскрыты детали сделки на 100 миллионов рублей бывшего мэра российского города

Суд: Экс-мэр Сургута Филатов получил через посредников 100 миллионов рублей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Сургутский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры поступило уголовное дело бывшего мэра города Андрея Филатова, обвиняемого в совершении 13 должностных преступлений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Экс-чиновнику вменяют статью 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»). Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому прокурор направил представление об особом порядке рассмотрения уголовного дела. В рамках сделки Филатов признал вину в незаконном получении через посредников не менее 100 миллионов рублей.

По версии следствия, денежные средства передавались представителями организаций и индивидуальными предпринимателями за совершение действий в их интересах. В частности, мэра подкупали за заключение договоров подряда по обслуживанию многоквартирных домов и отказ от их досрочного расторжения.

Филатову избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Объем материалов уголовного дела составляет 67 томов. Решается вопрос о назначении даты начала слушаний.

О задержании бывшего главы российского города стало известно 6 ноября 2024 года. Нижневартовский городской суд арестовал Филатова, но после признания им вины и заключения сделки его выпустили из СИЗО. Первоначально ему вменяли подкуп на 6 миллионов рублей.

