Силовые структуры
09:23, 17 марта 2026Силовые структуры

Суд определился с датой рассмотрения дела Моргенштерна

Суд в Москве 2 апреля рассмотрит дело Моргенштерна
Владимир Седов

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Суд начнет заочное рассмотрение уголовного дела об уклонении от обязанностей иноагента в отношении рэпера Алишера Моргенштерна (признан Минюстом России иностранным агентом) 2 апреля. Об этом со ссылкой на имеющиеся в распоряжении редакции судебные материалы сообщает РИА Новости.

Судебное заседание состоится в одном из судебных участков. Подсудимый за год уже два раза попадался на нарушении порядка деятельности иностранного агента. За это по решению суда его привлекали к уголовной ответственности.

Отмечается, что не смотря на принятые в отношении него меры, иноагент продолжил размещать свои материалы в социальных сетях без соответствующих указаний. За нарушения Моргентштерну грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что рэпер приостановил концертную деятельность из-за развившейся мании преследования.

