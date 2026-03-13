Реклама

10:08, 13 марта 2026Культура

Моргенштерн отказался от концертов из-за мании преследования

Mash: Рэпер Моргенштерн отказался от выступлений из-за мании преследования
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан Минюстом России иностранным агентом) приостановил концертную деятельность из-за развившейся мании преследования. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что музыкант сократил список стран, в которых могут состояться его выступления. Теперь Моргенштерн готов дать концерты только в Испании, США и на Кипре, поскольку уверен, что его могут арестовать и вернуть в Россию. Уточняется, что на состояние рэпера мог повлиять опыт употребления запрещенных веществ, после отказа от которых у него развилась мания преследования.

По данным Mash, выступление артиста обойдется организаторам в 150 тысяч долларов (11,9 миллиона рублей). При этом Моргенштерну требуется полная информация о заказчиках.

2 марта сообщалось, что Моргенштерну заочно предъявлено обвинение, и он объявлен в розыск по делу о нарушении закона об иноагентах. Уголовное дело направлено суд для рассмотрения по существу.

В январе 2025 года Моргенштерн опубликовал фото из реабилитационной клиники и сообщил, что начал проходить лечение. По словам рэпера, 2024-й стал худшим годом в его жизни из-за депрессии, неудачных отношений и зависимости от запрещенных веществ.

