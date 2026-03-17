11:22, 17 марта 2026

Три дня понадобилось трем приятелям для приготовления почти 100 килограммов мефедрона

Мособлсуд приговорил к 16 годам колонии троих производителей 96 кг мефедрона
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Московский областной суд вынес приговор троим производителям почти ста килограммов мефедрона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Подмосковья.

Двое подсудимых с фамилией Погосян и их приятель Саакян получили по 16 лет лишения свободы за незаконный оборот наркотических средств.

Согласно приговору, троица всего за три дня с 9 по 12 февраля 2024 года сумела изготовить 96,3 килограмма мефедрона, расфасовать в 20 многослойных полимерных упаковок для их последующего сбыта. Однако они не успели реализовать криминальный план, так как 12 февраля их задержали сотрудники ФСБ прямо в нарколаборатории.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге осудили блогера Эль Капитана по делу о наркотиках.

