02:07, 17 марта 2026

Учитель домогался учеников и объяснил свои действия итальянским происхождением

Юлия Юткина
Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании учитель Джеймс Колтелла объяснил неподобающие прикосновения к ученикам излишней тактильностью и избежал наказания. Об этом пишет Daily Mail.

Колтелла преподавал английский язык в школе для мальчиков с 2020 по 2022 год. Согласно обвинениям, он домогался двух школьников: мог неуместно коснуться их коленей, плеч, бедер. Одного из них он несколько раз обнимал, а другого держал за руку, поглаживая кисть большим пальцем.

Сами мальчики признались, что не ощущали в действиях Колтеллы сексуального подтекста, однако чувствовали себя неуютно. На судебных слушаниях учитель заявил, что вел себя подобным образом из-за итальянского происхождения. По его словам, в итальянской культуре люди более тактильны и не придают такого сакрального значения отдельным прикосновениям, как в Британии.

Колтеллу также уличили в том, что на тренингах по публичным выступлениям он давал школьникам разбирать песни с сомнительным содержанием. Учитель рассказал, что подобные композиции помогают мальчикам раскрываться. Он использует эти песни уже около пяти лет и раньше никогда не слышал жалоб на них.

Агентство по регулированию преподавательской деятельности не стало запрещать Колтелле работать в школах, однако признало, что его поведение было недопустимо, поскольку приносило моральный вред школьникам. «Мне ясно, где я ошибся и что должен сделать, чтобы никогда не повторять ошибок прошлого», — заявил Колтелла.

После разбирательства мужчина ушел из школы и переехал в США. Там он пытается построить карьеру писателя и эксперта по стратегическим коммуникациям.

Ранее сообщалось, что в Великобритании заместителя директора начальной школы Эшли Кэлнинса отстранили от работы за сексуальные домогательства коллег. В переписке с одной из них он объяснил, что таким образом борется со стрессом от работы.

