Продажи слабоалкогольных напитков в России рухнули

РАТК сообщил о падении продаж слабоалкогольных напитков с начала года на 61 %

В январе-феврале продажи слабоалкогольной продукции в России упали на 60,7 процента по сравнении с тем же периодом прошлого года, до 129,9 тысячи декалитров. Об этом со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК) пишет «Коммерсантъ».

Продажа ликеро-водочных изделий, напротив, увеличилась на 15,2 процента, до 3,252 миллиона декалитров. В целом же реализация алкоголя (без учета пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за указанный период упала на 1,1 процента, до 31,8 миллиона декалитров.

Помимо слабоалкогольной продукции, крайне слабые результаты показали виноградосодержащие напитки без этилового спирта и плодовая алкогольная продукция — их продажи сократились на 43,5 процента и 32 процента соответственно.

Водки было продано на 0,6 процента больше (11,564 миллиона декалитров), а игристого вина — на 3,2 процента (108,9 тысячи декалитров).

Как отмечается в материале, общее падение обеспечено именно февралем, потому что еще в январе в годовом выражении фиксировался рост. В прошлые годы наблюдалась противоположная ситуация, но в этот раз могли повлиять длительные праздники.

Гендиректор дистрибутора «Винторг» Родион Лукманов также предположил, что многие закупились алкоголем в январе, ожидая его подорожания из-за роста акцизов.

Ранее доцент Президентской академии в Санкт-Петербурге, руководитель «Клуба профессионалов алкогольного рынка» (КПАР) Максим Черниговский предположил, что снижение потребление алкоголя, о котором отчитывается РАТК, связано с ростом популярности самогона на фоне резкого роста цен.