В Афганистане сообщили о сотнях погибших при атаке со стороны Пакистана

Tolo News: Число жертв ударов Пакистана по Кабулу увеличилось до 400

Число погибших в результате атаки Пакистана на Афганистан достигло 400 человек, еще 250 ранены. Об этом сообщает новостной портал Tolo News со ссылкой на заместителя пресс-секретаря афганского правительства Хамдуллу Фитрата.

Согласно информации властей Афганистана, удару подвергся центр реабилитации наркозависимых в Кабуле. Пресс-секретарь верховного лидера государства Забиулла Моджахед пообещал, что эта атака не останется без ответа.

В конце февраля министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф объявил о начале открытой конфронтации с Афганистаном. Он обвинил Афганистан в проявлении агрессии, а также отметил, что терпение Пакистана кончилось и настало время открытой конфронтации.