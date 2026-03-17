Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:47, 17 марта 2026

В Афганистане сообщили о сотнях погибших при атаке со стороны Пакистана

Tolo News: Число жертв ударов Пакистана по Кабулу увеличилось до 400
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sayed Hassib / Reuters

Число погибших в результате атаки Пакистана на Афганистан достигло 400 человек, еще 250 ранены. Об этом сообщает новостной портал Tolo News со ссылкой на заместителя пресс-секретаря афганского правительства Хамдуллу Фитрата.

Согласно информации властей Афганистана, удару подвергся центр реабилитации наркозависимых в Кабуле. Пресс-секретарь верховного лидера государства Забиулла Моджахед пообещал, что эта атака не останется без ответа.

В конце февраля министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф объявил о начале открытой конфронтации с Афганистаном. Он обвинил Афганистан в проявлении агрессии, а также отметил, что терпение Пакистана кончилось и настало время открытой конфронтации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok