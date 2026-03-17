06:52, 17 марта 2026

В операции США против Ирана увидели сигнал для одной страны

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Вашингтон продолжает использовать энергетический фактор как инструмент политического давления на Ближнем Востоке. В том числе, его применяют для противостояния с Пекином, о чем заявил в беседе с журналистами РИА Новости турецкий политический аналитик Энгин Озер.

«Вашингтон продолжает разыгрывать нефтяную карту против Китая, тогда как Венесуэла и Иран имеют стратегическое значение для администрации Пекина», — отметил Озер. Эксперт подчеркивает, что контроль над нефтяными ресурсами и финансовыми потоками остается одним из ключевых элементов глобальной стратегии в руках американской администрации.

По мнению аналитика, новый подход Соединенных Штатов заключается в более прямом контроле над нефтяными ресурсами, введении санкций на этот важный экономический сектор и удержании активов нефтедобывающих стран в США через покупку американских облигаций. Баланс сил в регионе может варьироваться в связи с ростом присутствия других держав, добавил Озер.

Как уверяет он, присутствие китайских и российских военно-морских сил на Ближнем Востоке может способствовать восстановлению баланса сил в регионе. Одним из показателей этого процесса является китайское военно-морское присутствие в Джубити, считает эксперт.

Ранее советник Белого дома Питер Наварро заявил, что мировые стоимость нефти десятилетиями повышалась из-за напряженности вокруг Ирана.

Между тем, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков отметил, что резкие события на Ближнем Востоке могут подтолкнуть цены на нефть вверх.

