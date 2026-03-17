В России объявили в розыск главного редактора «Медузы»

МВД России объявило в розыск главного редактора «Медузы» Ивана Колпакова

МВД России объявило в розыск главного редактора «Медузы» (издание внесено в реестр иностранных агентов, а также признано нежелательной организацией) Ивана Колпакова. Об этом сообщает ТАСС.

В карточке указано, что Колпаков родился в Москве 17 декабря 1983 года. Он разыскивается по уголовной статье. Другая информация не приводится.

25 декабря 2025 года в Москве суд заочно приговорил основательницу «Медузы» Галину Тимченко (включена в реестр иностранных агентов) к пяти годам колонии общего режима, а также запретил занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на пять лет.

Ранее сообщалось, что Россия объявила в розыск уехавшего из страны журналиста.