16:02, 17 марта 2026Силовые структуры

В России объявили в розыск главного редактора «Медузы»

МВД России объявило в розыск главного редактора «Медузы» Ивана Колпакова
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ivan.kolpakov / Globallookpress.com

МВД России объявило в розыск главного редактора «Медузы» (издание внесено в реестр иностранных агентов, а также признано нежелательной организацией) Ивана Колпакова. Об этом сообщает ТАСС.

В карточке указано, что Колпаков родился в Москве 17 декабря 1983 года. Он разыскивается по уголовной статье. Другая информация не приводится.

25 декабря 2025 года в Москве суд заочно приговорил основательницу «Медузы» Галину Тимченко (включена в реестр иностранных агентов) к пяти годам колонии общего режима, а также запретил занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на пять лет.

Ранее сообщалось, что Россия объявила в розыск уехавшего из страны журналиста.

    Последние новости

    Зеленский пообещал отремонтировать «Дружбу» за полтора месяца

    В российском регионе решили заплатить лишившимся скота фермерам

    Ощутимое землетрясение в российском регионе попало на видео

    Раскрыт возможный срок для расправившегося над москвичкой футболиста

    Россиян предупредили об опасностях во враждебных странах Европы

    Любовь к острой пище связали с развитием одного вида рака

    В Госдуме отреагировали на срыв выступления российской балерины в Риме

    Россиян предупредили об опасном половодье

    В Госдуме приняли поправки в закон о штрафах за отсутствие ОСАГО

    Назван срок полного исчезновения сугробов в Москве

    Все новости
