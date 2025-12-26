Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:48, 26 декабря 2025Силовые структуры

В России суд вынес приговор основательнице «Медузы»

В Москве суд заочно приговорил основательницу «Медузы» Тимченко к 5 годам
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Москве суд заочно приговорил основательницу «Медузы» (издание внесено в реестр иностранных агентов, а также признано нежелательной организацией) Галину Тимченко (включена в реестр иностранных агентов) к пяти годам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Она признана виновной по статье 284.1 («Организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности») УК РФ.

20 мая московское управление Следственного комитета России возбудило против нее уголовное дело. По версии следствия, осенью 2024 года и весной 2025-го Тимченко опубликовала в интернете видеозаписи для формирования протестных настроений у граждан, а также вовлечения их в деятельность нежелательной организации.

В августе 2024 года Минюст внес Тимченко в реестр иностранных агентов. Утверждалось, что журналистка принимала участие в материалах иноагентов, а также распространяла недостоверные сведения о решениях российских властей. Кроме того, ее обвинили в формировании негативного представления о Вооруженных силах РФ.

Суд приговорил ее к пяти годам колонии общего режима, а также запретил занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на пять лет.

Ранее сообщалось, что в России объявили в международный розыск основательницу «Медузы».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сотрудник МИД России продал США государственные тайны и оказался в минивэне ФСБ. Его реакция попала на видео

    «Схема Долиной» мутировала

    Раскрыты признаки грядущего финансового краха

    В России высказались об отношениях с Украиной после конфликта

    Представлен смартфон с вентилятором и гигантской батареей

    Названы самые опасные продукты на новогоднем столе

    В Минобороны раскрыли подробности о массированной атаке ВСУ на Крым

    Стало известно об ужасе испанского тренера-чемпиона от работы в «Спартаке»

    В России посчитали все оставшиеся советские машины

    Российские туристы стали главными мишенями хакеров в Новый год

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok