В России суд вынес приговор основательнице «Медузы»

В Москве суд заочно приговорил основательницу «Медузы» Тимченко к 5 годам

В Москве суд заочно приговорил основательницу «Медузы» (издание внесено в реестр иностранных агентов, а также признано нежелательной организацией) Галину Тимченко (включена в реестр иностранных агентов) к пяти годам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Она признана виновной по статье 284.1 («Организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности») УК РФ.

20 мая московское управление Следственного комитета России возбудило против нее уголовное дело. По версии следствия, осенью 2024 года и весной 2025-го Тимченко опубликовала в интернете видеозаписи для формирования протестных настроений у граждан, а также вовлечения их в деятельность нежелательной организации.

В августе 2024 года Минюст внес Тимченко в реестр иностранных агентов. Утверждалось, что журналистка принимала участие в материалах иноагентов, а также распространяла недостоверные сведения о решениях российских властей. Кроме того, ее обвинили в формировании негативного представления о Вооруженных силах РФ.

Суд приговорил ее к пяти годам колонии общего режима, а также запретил занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на пять лет.

Ранее сообщалось, что в России объявили в международный розыск основательницу «Медузы».