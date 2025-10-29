В России объявили в международный розыск основательницу «Медузы»

СК завершил следствие и объявил в розыск основательницу Meduza Тимченко

СК завершил следствие и объявил в розыск основательницу «Медуза» (внесено в реестр иностранных агентов, а также признано нежелательной организацией) Галину Тимченко (включена в реестр иностранных агентов). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Она обвиняется по статье 284.1 («Организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории Российской Федерации») УК РФ.

20 мая московское управление Следственного комитета России возбудило против нее уголовное дело. По версии следствия, осенью 2024 года и весной 2025-го Тимченко опубликовала в интернете видеозаписи для формирования протестных настроений у граждан, а также вовлечения их в деятельность нежелательной организации.

В августе 2024 года Минюст внес Тимченко в реестр иностранных агентов. Утверждалось, что журналистка принимала участие в материалах иноагентов, а также распространяла недостоверные сведения о решениях российских властей. Кроме того, ее обвинили в формировании негативного образа о Вооруженных силах РФ.

Следствие получило доказательства, которые полностью изобличают обвиняемую в инкриминируемом преступлении. Она объявлена в международный розыск и по ходатайству следствия в отношении Тимченко заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что основательницу «Медузы» захотели заочно арестовать в России.