Россия объявила в розыск уехавшего из страны журналиста

МВД России объявило в розыск журналиста Дмитрия Кузнеца

МВД России объявило в розыск журналиста Дмитрия Кузнеца. Информация об этом появилась в базе розыска ведомства.

В карточке указано, что мужчина родился в Москве 19 декабря 1974 года. Он разыскивается по уголовной статье. Другая информация не приводится.

14 июля сообщалось, что в отношении Кузнеца возбудили уголовное дело за работу в интернет-издании «Медуза» (внесено в реестр иноагентов; принадлежит компании Medusa Project, деятельность которой признана в России нежелательной). В 2024 году журналиста уже штрафовали за это.