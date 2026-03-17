14:34, 17 марта 2026Экономика

В России взлетели цены на иранский фарфор

Вячеслав Агапов

Фото: Jörg Schurig / picture alliance via Getty Images

Цены на иранский фарфор взлетели на фоне войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Поставки популярных в России фабрик Zarin Iran Porcelain Industries, Pars Opal и Taghdis приостановились, в результате чего цены на их продукцию начали расти. Как отмечают представители рынка, иранский фарфор по-прежнему заметно дешевле европейских аналогов, поэтому спрос на него сохранится, пока он совсем не исчезнет с прилавков.

До начала боевых действий в Персидском заливе десертная тарелка из иранского фарфора в рознице стоила примерно 350–400 рублей, фарфоровый чайник — около 2700 рублей, набор тарелок из четырех штук — около 4200 рублей. Сейчас цены выросли в среднем на 12 процентов.

После начала совместной военной операции США и Израиля иранские экспортеры значительно сократили отгрузки овощей на российский рынок. На этом фоне Турция заняла освободившуюся нишу и помогла России стабилизировать ситуацию на внутреннем продовольственном рынке. В начале марта Турция компенсировала снижение поставок овощей из Ирана, резко нарастив экспорт перца, огурцов, помидоров и баклажанов.

