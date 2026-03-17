В России взлетели цены на иранский фарфор

Цены на иранский фарфор взлетели на фоне войны на Ближнем Востоке

Цены на иранский фарфор взлетели на фоне войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Поставки популярных в России фабрик Zarin Iran Porcelain Industries, Pars Opal и Taghdis приостановились, в результате чего цены на их продукцию начали расти. Как отмечают представители рынка, иранский фарфор по-прежнему заметно дешевле европейских аналогов, поэтому спрос на него сохранится, пока он совсем не исчезнет с прилавков.

До начала боевых действий в Персидском заливе десертная тарелка из иранского фарфора в рознице стоила примерно 350–400 рублей, фарфоровый чайник — около 2700 рублей, набор тарелок из четырех штук — около 4200 рублей. Сейчас цены выросли в среднем на 12 процентов.

После начала совместной военной операции США и Израиля иранские экспортеры значительно сократили отгрузки овощей на российский рынок. На этом фоне Турция заняла освободившуюся нишу и помогла России стабилизировать ситуацию на внутреннем продовольственном рынке. В начале марта Турция компенсировала снижение поставок овощей из Ирана, резко нарастив экспорт перца, огурцов, помидоров и баклажанов.

