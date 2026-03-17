Влюбленные получили удар током при столкновении воздушного шара с линией электропередачи

The Sun: Два туриста и пилот потерпели крушение на воздушном шаре в Мексике

Пара туристов отправилась кататься на воздушном шаре в Мексике и потерпела крушение в долине Теотиуакан. Об этом сообщило издание The Sun.

16 марта летательный аппарат с путешественниками из Великобритании на борту столкнулся с линией электропередачи. В результате этого пилот потерял управление, а влюбленные, 43-летняя Клэр Уолстенхолм и 49-летний Николас Райт, получили ожоги от удара током.

Шар упал на футбольное поле. Британцам оказали помощь на месте, их госпитализировали. Пилота компании Happy Puerto арестовали и допросили. На данный момент Уолстенхолм находится в критическом состоянии, ее возлюбленный получил менее тяжелые травмы. Федеральное агентство гражданской авиации латиноамериканской страны заявило, что начинает административное расследование.

Ранее пассажиры воздушного шара застряли на высоте 300 метров и попали на видео. В операции по спасению путешественников участвовали 14 человек.