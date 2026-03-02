Пассажиры воздушного шара застряли на высоте 300 метров и попали на видео

Воздушный шар с двумя пассажирами на борту врезался в вышку сотовой связи в США. Об этом сообщило издание The New York Post.

Инцидент произошел 28 февраля в Техасе. Люди застряли на высоте 300 метров от земли. На видео попал фрагмент спасения путешественников. В операции участвовали 14 человек. Пассажиров безопасно извлекли из гандолы с помощью нескольких 90-метровых канатов.

