Пассажиры воздушного шара застряли на высоте 300 метров и попали на видео

Воздушный шар с двумя пассажирами на борту врезался в вышку сотовой связи в США
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Воздушный шар с двумя пассажирами на борту врезался в вышку сотовой связи в США. Об этом сообщило издание The New York Post.

Инцидент произошел 28 февраля в Техасе. Люди застряли на высоте 300 метров от земли. На видео попал фрагмент спасения путешественников. В операции участвовали 14 человек. Пассажиров безопасно извлекли из гандолы с помощью нескольких 90-метровых канатов.

Ранее россиянка описала жесткую посадку самолета в Таиланде словами «что-то бахнуло». Речь шла о лайнере, летевшем из Екатеринбурга на тайский остров.

