Володин высказался о начале конфликта на Украине

Володин заявил, что Путин сделал все, чтобы не допустить конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин сделал все, чтобы не допустить конфликта на Украине. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

Высказывая позицию о начале конфликта на Украине, парламентарий указал, что к ситуации непосредственное отношение имеют США, Британия, Германия и Франция.

«Если бы только не действия руководителей [Евросоюза], то не было бы войны на Украине (...) Против нас НАТО воюет на Украине, финансируют все зарубежные страны эту войну (...) Все это исключительно на совести и на руках лидеров европейских государств, а также киевского преступного режима, который действует исключительно в интересах зарубежья, а местные просто страдают и стали заложниками и [президента Украины Владимира] Зеленского, и его окружения», — обозначил Володин.

Председатель Госдумы подчеркнул, что на сегодняшний день российская армия продолжает наступление в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. «Чем быстрее там наведем порядок, а победа обязательно будет за нами, тем быстрее люди с облегчением вздохнут», — заключил он.

Ранее секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что Россия на данный момент противостоит действиям 56 стран, которые пытаются совершать диверсии на критически важных объектах.