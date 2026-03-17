Врач сделала предостережение любителям чистить зубы раз в день

Стоматолог Цыбина: Если чистить зубы раз в день, может появиться пародонтит

Врач-стоматолог Екатерина Цыбина предостерегла людей, которые чистят зубы раз в день или реже. Ее цитирует РИА Новости.

«При редких чистках зубов может появиться некроз эмали, потом кариес, потом его осложнения с болевыми симптомами, воспаление десен, кровоточивость», — предупредила врач.

Она подчеркнула, что любители недостаточной гигиены полости рта могут столкнуться еще с одним опасным последствием — пародонтитом, заболеванием, которое может приводить к разрушению костной ткани и потере зубов.

Цыбина добавила, что чистить зубы рекомендуется два раза в день. По мнению стоматолога, делать это лучше после еды.

Ранее стоматолог Джули Чо предупредила, что у любителей кофе могут возникнуть проблемы с зубами. По ее словам, этот напиток содержит дубильные вещества, окрашивающие эмаль. Такой эффект наиболее выражен у людей, у которых зубная эмаль пористая, отметила она.