Врач сделала предостережение любителям чистить зубы раз в день

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Врач-стоматолог Екатерина Цыбина предостерегла людей, которые чистят зубы раз в день или реже. Ее цитирует РИА Новости.

«При редких чистках зубов может появиться некроз эмали, потом кариес, потом его осложнения с болевыми симптомами, воспаление десен, кровоточивость», — предупредила врач.

Она подчеркнула, что любители недостаточной гигиены полости рта могут столкнуться еще с одним опасным последствием — пародонтитом, заболеванием, которое может приводить к разрушению костной ткани и потере зубов.

Материалы по теме:
Иммунный вопрос. Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
Иммунный вопрос.Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
21 декабря 2022
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»: что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»:что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
24 сентября 2022

Цыбина добавила, что чистить зубы рекомендуется два раза в день. По мнению стоматолога, делать это лучше после еды.

Ранее стоматолог Джули Чо предупредила, что у любителей кофе могут возникнуть проблемы с зубами. По ее словам, этот напиток содержит дубильные вещества, окрашивающие эмаль. Такой эффект наиболее выражен у людей, у которых зубная эмаль пористая, отметила она.

    В Сибири объяснили изъятие животных у местных жителей. Тема убоя скота дошла до Кремля

    Названы неожиданные последствия устроенных США беспорядков

    Россиянам назвали причины срочной продажи квартиры

    Наследник последнего иранского шаха обрадовался гибели серого кардинала Ирана

    Нетаньяху обратился к народу Ирана

    Зимбабве захотела ввести безвизовый режим для россиян

    Стало известно о смерти трех человек на российском нефтеперерабатывающем заводе

    Украинский военнослужащий подорвал гранату у дома в Запорожье

    Глыбы льда рухнули на двух младенцев в России

    Риски начала следующей военной операции Трампом оценили

    Все новости
