Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:32, 17 марта 2026

Желающим избежать сонливости после обеда дали три совета

Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Терапевт «Скандинавского Центра Здоровья» Ольга Чистик рассказала, как правильно питаться в обед и что сделать сразу после приема пищи, чтобы избежать появления сонливости. Своими рекомендациями она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Желающим избежать сонливости после обеда врач рекомендовала есть рыбу, птицу, мясо, бобовые или творог, а также овощи или фрукты. Она объяснила, что источники белка хорошо насыщают, а клетчатка из растительной пищи помогает избежать резких скачков сахара в крови. От сладкого и выпечки лучше в обед лучше воздержаться, уточнила врач.

Материалы по теме:
«Почему я больше не веган» Личный опыт: орторексия — один из самых «модных» недугов XXI века
«Почему я больше не веган»Личный опыт: орторексия — один из самых «модных» недугов XXI века
12 ноября 2015
«Убить всех веганов» За что мясоеды не любят поклонников растительной диеты
«Убить всех веганов»За что мясоеды не любят поклонников растительной диеты
24 августа 2016

Еще один совет Чистик — употреблять еду в спокойном темпе и не на бегу. Также, по ее словам, сразу после окончания приема пищи лучше совершить короткую прогулку. «Мягкая активность в виде 10-15 минут спокойной ходьбы на свежем воздухе позволит переключиться и избежать провала энергии», — рассказала специалистка.

Ранее Чистик объяснила, почему после обеда может возникать сонливость. По ее словам, к этой проблеме может приводить переедание, привычка есть на бегу и общий недосып.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ни один регион не может чувствовать себя в безопасности». Шойгу признал масштабную угрозу от ВСУ

    В Иране пригрозили расправой пользователям Starlink

    Украина согласилась чинить «Дружбу» на деньги европейцев

    Россиянин получил три года колонии за сообщение в мессенджере

    Три вековых рекорда побили в Москве

    Россиянам назвали улучшающий работу мозга быстрый в приготовлении суп

    Желающим избежать сонливости после обеда дали три совета

    Зеленский отправил сигнал Орбану через Бухарест

    Южная Корея задумалась о возобновлении покупки российской нефти

    Жирков пожаловался на рост цен

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok