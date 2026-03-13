Врач объяснила причины сильной сонливости после обеда

Терапевт Чистик: Сильная сонливость после обеда может появиться из-за переедания

Терапевт «Скандинавского Центра Здоровья» Ольга Чистик объяснила, почему после обеда может возникать сонливость. О причинах этого состояния она рассказала «Ленте.ру».

По словам врача, человек может чувствовать сонливость после обеда, если он съел много быстрых углеводов или если в рационе было сочетание сладкого и жирного. Это объясняется тем, что через полчаса после такого приема пищи возникает резкий спад уровня сахара в крови, который и приводит к сонливости, а также к слабости, потливости, раздражительности или ощущению сильного голода.

«Провал энергии чаще всего дают сладкая выпечка и десерты, белый хлеб и булки, белый рис, картофельное пюре и йогурты с добавками. На такой базе обед легко превращается в "американские горки" по бодрости», — уточнила Чистик.

Врач добавила, что сонливость после еды также может возникать из-за сладких напитков, так как они тоже вызывают резкий подъем, а затем не менее резкий спад уровня сахара в крови. Кроме того, к этой проблеме может приводить переедание, привычка есть на бегу и общий недосып.

Ранее сомнолог Максим Новиков рассказал о последствиях хронического недосыпа. По его словам, недостаток сна со временем повышает риск диабета второго типа и заболеваний сердца.