17:35, 1 марта 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач раскрыл способы улучшить сон без лекарств

Сомнолог Новиков посоветовал людям с бессонницей избегать дневного сна
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков рассказал, как можно улучшить сон без лекарств. Способы сделать это она раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

В первую очередь врач посоветовала избегать дневного сна, так как из-за него труднее уснуть ночью. Чтобы лучше спать, важно также создавать комфортные условия для ночного отдыха: вечером нужно проветрить спальню, обеспечить темноту и тишину в комнате. Важно также ограничить использование электронных устройств перед сном, так как свет их экранов нарушает выработку гормона мелатонина.

Хронический недосып, нервное истощение, депрессия: почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
Новиков добавил, что лучше спать помогает коррекция образа жизни. По его словам, для этого нужно ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время каждый день, даже в выходные, правильно питаться, практиковать йогу, дыхательные упражнения или медитацию и регулярно заниматься спортом. Однако интенсивные тренировки, по мнению специалиста, лучше проводить утром или днем, а не перед сном.

В заключение Новиков рекомендовал в вечернее время заменить чай и кофе на травяные настои. «Ромашковый чай, настой валерианы, мелиссы и мяты являются популярными средствами народной медицины, способствующими расслаблению нервной системы и облегчению процесса засыпания. Эти растения обладают мягким седативным эффектом, что помогает быстрее уснуть и обеспечить глубокий сон», — отметил сомнолог.

Ранее Новиков рассказал о последствиях хронического недосыпа. По его словам, недостаток сна со временем повышает риск диабета второго типа и заболеваний сердца.

