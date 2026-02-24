Россиян предупредили о серьезных последствиях хронического недосыпа

Сомнолог Новиков: Недостаток сна повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Хронический недосып представляет серьезную угрозу здоровью и благополучию человека, заявил сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков. О серьезных последствиях этой проблемы он предупредил россиян в беседе с «Лентой.ру».

«Недостаток сна повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, ожирения и ослабления иммунной системы. Согласно многим исследованиям, продолжительный недосып повышает вероятность инсульта и инфаркта миокарда», — рассказал врач.

Также, по его словам, некоторые научные исследования указывают на возможную связь между нехваткой сна и повышенным риском развития некоторых видов рака, включая рак молочной железы и простаты. Это связано с нарушением выработки мелатонина, гормона, играющего важную роль в регуляции циркадных ритмов и обладающего антиоксидантными свойствами, объяснил доктор.

Дефицит сна также часто становится причиной возникновения депрессивных состояний и тревожных расстройств, подчеркнул Новиков. Постоянное нарушение режима сна ведет к раздражительности, снижению настроения, эмоциональному выгоранию и повышению уровня стресса.

Кроме того, как отметил специалист, при длительном дефиците сна ухудшаются память, внимание и способность концентрироваться. «Постоянный недосып может вызывать долгосрочные изменения в структуре головного мозга, увеличивая вероятность развития деменции и болезни Альцгеймера», — добавил он.

Ранее врач-сомнолог Павел Кудинов нашел общую рекомендацию для «сов» и «жаворонков». По его мнению, пик активности может отличаться, но и тем, и другим нужно спать не менее восьми часов.