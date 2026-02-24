Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
01:46, 24 февраля 2026Забота о себеЭксклюзив

Россиян предупредили о серьезных последствиях хронического недосыпа

Сомнолог Новиков: Недостаток сна повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Gladskikh Tatiana / Shutterstock / Fotodom

Хронический недосып представляет серьезную угрозу здоровью и благополучию человека, заявил сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков. О серьезных последствиях этой проблемы он предупредил россиян в беседе с «Лентой.ру».

«Недостаток сна повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, ожирения и ослабления иммунной системы. Согласно многим исследованиям, продолжительный недосып повышает вероятность инсульта и инфаркта миокарда», — рассказал врач.

Также, по его словам, некоторые научные исследования указывают на возможную связь между нехваткой сна и повышенным риском развития некоторых видов рака, включая рак молочной железы и простаты. Это связано с нарушением выработки мелатонина, гормона, играющего важную роль в регуляции циркадных ритмов и обладающего антиоксидантными свойствами, объяснил доктор.

Материалы по теме:
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия: почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия:почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
2 октября 2022
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021

Дефицит сна также часто становится причиной возникновения депрессивных состояний и тревожных расстройств, подчеркнул Новиков. Постоянное нарушение режима сна ведет к раздражительности, снижению настроения, эмоциональному выгоранию и повышению уровня стресса.

Кроме того, как отметил специалист, при длительном дефиците сна ухудшаются память, внимание и способность концентрироваться. «Постоянный недосып может вызывать долгосрочные изменения в структуре головного мозга, увеличивая вероятность развития деменции и болезни Альцгеймера», — добавил он.

Ранее врач-сомнолог Павел Кудинов нашел общую рекомендацию для «сов» и «жаворонков». По его мнению, пик активности может отличаться, но и тем, и другим нужно спать не менее восьми часов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    СК сообщил о гибели исполнителя взрыва в Москве

    ЕС не смог ввести новые санкции против России и дать Украине огромный кредит. Кто помешал?

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    По факту взрыва в Москве возбудили уголовное дело

    40-летняя певица Лили Аллен в блузе с глубоким декольте пришла на вечеринку

    Раскрыты приметы подозреваемого во взрыве машины ДПС в Москве

    Россиян предупредили о серьезных последствиях хронического недосыпа

    Появились данные о пострадавших при взрыве в Москве

    В словах Зеленского о российских военных увидели признание одного факта

    Раскрыты возможные версии взрыва в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok