Забота о себе

Забота о себе
16:32, 13 февраля 2026Забота о себе

Сомнолог нашел общую рекомендацию для сов и жаворонков

Сомнолог Кудинов: Совам и жаворонкам нужно спать одинаковое количество часов
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Dean Drobot / Shutterstock / Fotodom

Врач-сомнолог Павел Кудинов нашел общую рекомендацию для «сов» и «жаворонков» — людей, более активных в вечернее и утреннее время соответственно. Совет им он дал в беседе с изданием РИАМО.

«Совы и жаворонки отличаются не тем, в какое время они ложатся спать, а тем, когда наступает пик их активности. У жаворонков — в первой половине дня, а у сов, соответственно, позже. На самом деле человеку нужно спать восемь часов», — объяснил сомнолог.

При этом Кудинов отметил, что часто людям, у которых пик активности приходится на позднее время, необходимо рано вставать на работу. Врач заверил, что в их случае выспаться за пять часов невозможно. Он призвал таких людей выбирать работу, которая начинается в 10 или 11 утра.

Сомнолог также подчеркнул, что и совам, и жаворонкам необходимо выстраивать режим дня с умом.

Ранее терапевт и сомнолог Манав Манчанда рассказал, как отличить обычную усталость от патологической. По его мнению, стоит обратиться к врачу, если упадок сил чувствуется после девятичасового сна.

