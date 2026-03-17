00:56, 17 марта 2026Из жизни

Женщина узнала об измене мужа и предложила любовнице необычное решение

В Таиланде женщина узнала об измене мужа и предложила любовнице арендовать его
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Joe Yates / Unsplash

В Таиланде женщина узнала об измене мужа и предложила любовнице необычное решение — взять супруга в аренду за 30 тысяч бат (75 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру») в месяц. Об этом сообщает новостной портал Khaosod.

Женщина рассказала, что в какой-то момент заметила незнакомку, активно следившую за ее мужем в интернете и просматривавшую ее страницы в социальных сетях. Вскоре поведение супруга изменилось: он стал поздно возвращаться домой и не отвечал на звонки. Конфликт достиг кульминации, когда однажды ночью муж вернулся домой около часа ночи и сообщил жене о желании уйти из семьи.

После этого женщина наняла частного детектива и выяснила, что ее супруг посещал дом в районе, где, предположительно, проживала его возлюбленная. Во время одного из разговоров муж признался жене, что у него действительно есть любовница.

Мужчина попытался жить с семьей, однако позже рассказал жене, что все еще испытывает чувства к любовнице и не может разорвать отношения. Тогда супруга предложила неожиданное решение: она согласилась не разводиться, если другая женщина будет платить 30 тысяч бат в месяц за возможность жить с ее мужем, назвав это «арендой». Любовница согласилась на такие условия, однако сам мужчина отверг данную идею, отмечает Khaosod.

