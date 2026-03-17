15:25, 17 марта 2026

Жирков пожаловался на рост цен

Бывший футболист сборной России Жирков пожаловался на рост цен
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бывший полузащитник сборной России Юрий Жирков пожаловался на рост цен. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Экс-футболист заявил, что подорожали продукты, табак для кальяна, а сходить в магазин одежды стало слишком дорого. Жирков также удивился ценам на игровые футболки «Динамо» — 10 990 рублей, отметив, что аутентичные майки «Челси» за рубежом можно найти дешевле.

Жирков становился обладателем Кубка УЕФА в составе московского ЦСКА. Вместе со сборной России он завоевал бронзовые награды чемпионата Европы 2008 года.

Ранее пятикратный чемпион мира по плаванию на короткой воде Мирон Лифинцев пожаловался на выросшие цены на еду. Он добавил, что любит поесть поплотнее.

