Бывший футболист сборной России Жирков пожаловался на рост цен

Бывший полузащитник сборной России Юрий Жирков пожаловался на рост цен. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Экс-футболист заявил, что подорожали продукты, табак для кальяна, а сходить в магазин одежды стало слишком дорого. Жирков также удивился ценам на игровые футболки «Динамо» — 10 990 рублей, отметив, что аутентичные майки «Челси» за рубежом можно найти дешевле.

Жирков становился обладателем Кубка УЕФА в составе московского ЦСКА. Вместе со сборной России он завоевал бронзовые награды чемпионата Европы 2008 года.

Ранее пятикратный чемпион мира по плаванию на короткой воде Мирон Лифинцев пожаловался на выросшие цены на еду. Он добавил, что любит поесть поплотнее.