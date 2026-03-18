19:06, 18 марта 2026Мир

Афганистан временно прекратил боевые действия против Пакистана

Афганистан решил временно прекратить боевые действия против Пакистана
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Ali Khara / Reuters

Афганистан решил временно прекратить боевые действия против Пакистана по просьбе Катара, Саудовской Аравии и Турции. Об этом сообщил представитель правительства талибов Забихулла Муджахид в социальной сети X.

«Силы безопасности и обороны Исламского Эмирата Афганистан объявляют о временной приостановке оборонительных операций по "противодействию несправедливости" в связи с приближающимся праздником Ид аль-Фитр», — говорится в публикации.

В конце февраля министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф объявил о начале открытой конфронтации с Афганистаном. Он обвинил страну в проявлении агрессии, а также отметил, что терпение Пакистана кончилось и настало время открытой конфронтации.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что афгано-пакистанский конфликт негативно отразится на регионе и Москва рассчитывает на его скорое прекращение.

