Беспилотник ВСУ врезался в еще одну высотку в российском городе

Украинский беспилотник врезался в еще одну высотку в западной части Краснодара. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Очевидцы рассказали, что взрыв прогремел около часа назад. После того как дрон атаковал здание, посыпались обломки, фасад и стекла. Отмечается, что в здании полностью разрушен балкон и повреждена квартира. Также около десяти припаркованных автомобилей посекло осколками. Информации о пострадавших в настоящий момент нет.

Ранее ВСУ атаковали территорию школы в Энергодаре Запорожской области, в которой на момент удара находилось 600 детей. Также в атаки в здании 100 сотрудников учебного заведения. Как сообщил глава города Максим Пухов, беспилотник врезался в дерево во дворе школы, после чего произошла детонация. Взрыв повредил остекление и фасад школы.