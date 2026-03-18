Десерт погубил гостя на свадьбе

15:15, 18 марта 2026

В Индии мужчина умер на свадьбе из-за десерта
Антонина Черташ
Фото: StockImageFactory.com / Shutterstock / Fotodom

Мужчина на свадьбе в Индии поперхнулся десертом и не выжил. Об этом сообщает NDTV.

Трагический инцидент произошел во время застолья в деревне Малиянта в штате Джаркханд. 41-летний Лалит Сингх ел популярный десерт расгуллу — пропитанный сахарным сиропом шарик из творога, — когда внезапно начал задыхаться.

Окружающие пытались помочь гостю, но извлечь еду из его дыхательных путей не удалось. Отец пострадавшего отвез его в ближайшую больницу, однако реанимационные действия не увенчались успехом.

Материалы по теме:
«Эмоционально ты будешь подавлена» Помолвка на третьем свидании, повиновение жениху и скорые роды: как выдают замуж узбекских девушек
«Эмоционально ты будешь подавлена»Помолвка на третьем свидании, повиновение жениху и скорые роды: как выдают замуж узбекских девушек
12 января 2021
«Жених нужен немедленно» Миллионер пообещал состояние за женитьбу на дочери. Кандидаты посыпались со всего мира
«Жених нужен немедленно»Миллионер пообещал состояние за женитьбу на дочери. Кандидаты посыпались со всего мира
13 марта 2019

Ранее сообщалось, что жительница Австралии попала в больницу с многочисленными травмами после того, как подавилась мясом. У нее диагностировали сотрясение мозга, рассечение головы, перелом грудины и девять сломанных ребер.

    «Кровавое безумие». Иран провел одну из самых мощных атак на Израиль. Раскрыты ее подробности и последствия

    Украина договорилась о сотрудничестве в космосе с европейской страной

    Раскрыты защищающие от набора веса при менопаузе продукты

    Зумеры оказались не готовы к жертвам ради карьеры

    Борющийся с раком Кушанашвили дал совет россиянам

    В России школьник остался сиротой после смерти матери в очереди на приеме в поликлинике

    Нефть страны БРИКС застряла на Ближнем Востоке

    Российские силы продвинулись у Гуляйполя

    Российские власти заметили сокращение дефицита кадров

    В Молдавии заскучали по «Ленте.ру»

    Все новости
