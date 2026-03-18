Десерт погубил гостя на свадьбе

В Индии мужчина умер на свадьбе из-за десерта

Мужчина на свадьбе в Индии поперхнулся десертом и не выжил. Об этом сообщает NDTV.

Трагический инцидент произошел во время застолья в деревне Малиянта в штате Джаркханд. 41-летний Лалит Сингх ел популярный десерт расгуллу — пропитанный сахарным сиропом шарик из творога, — когда внезапно начал задыхаться.

Окружающие пытались помочь гостю, но извлечь еду из его дыхательных путей не удалось. Отец пострадавшего отвез его в ближайшую больницу, однако реанимационные действия не увенчались успехом.

Ранее сообщалось, что жительница Австралии попала в больницу с многочисленными травмами после того, как подавилась мясом. У нее диагностировали сотрясение мозга, рассечение головы, перелом грудины и девять сломанных ребер.