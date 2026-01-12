Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:23, 12 января 2026Из жизни

Женщина подавилась стейком и попала в больницу со сломанными ребрами и сотрясением мозга

Австралийка подавилась стейком и неделю провела в больнице со сломанными ребрами
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Marijan Murat / dpa / Globallookpress.com

Жительница Австралии попала в больницу с многочисленными травмами после того, как подавилась мясом. Об этом сообщает People.

В начале 2025 года 52-летняя Каролин Кресвелл позвала гостей на ужин на их с мужем ферму. На горячее она подала стейки собственного приготовления. Во время еды кусок мяса перекрыл ей дыхательные пути. Муж Кресвелл Пит, заметив, что она задыхается, попытался оказать ей первую помощь и выполнить прием Геймлиха. Однако в процессе женщина потеряла сознание, упала и получила травму головы. До прибытия парамедиков Пит и гости в течение примерно 30 минут проводили сердечно-легочную реанимацию (СЛР).

Прибывшим спасателям удалось извлечь кусок мяса с помощью длинных щипцов, после чего пострадавшую вертолетом доставили в больницу в Мельбурне. У Кресвелл диагностировали сотрясение мозга, рассечение головы, перелом грудины и девять сломанных ребер — травмы, полученные во время интенсивной СЛР. Она провела неделю в отделениях реанимации и травматологии.

«В больнице мне сказали, что это всегда происходит со стейком… так что, пожалуйста, жуйте ТЩАТЕЛЬНО!» — предупредила Кресвелл. Сейчас австралийка полностью восстановилась, но пока не ест говядину.

Материалы по теме:
Какая нелепая смерть Самые яркие кандидаты на премию Дарвина
Какая нелепая смертьСамые яркие кандидаты на премию Дарвина
7 апреля 2017
«И как никто не погиб?» Как снимали самый опасный фильм, в котором сотни львов чуть не лишили лица будущую жену Бандераса
«И как никто не погиб?»Как снимали самый опасный фильм, в котором сотни львов чуть не лишили лица будущую жену Бандераса
11 января 2023

Ранее сообщалось, что в Италии мужчина насмерть подавился ветчиной во время пасхального семейного обеда. Семья тут же вызвала скорую помощь, однако прибывшие врачи не смогли спасти мужчину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Блэкаут накрыл крупный российский город после удара ВСУ. Без света остались полмиллиона человек. Что об этом известно?

    Раскрыты корни теории заговора о космической катастрофе СССР

    В Лондоне хотят похитить Путина. Что об этом говорят в Москве

    Автор «Миллиона алых роз» высказался о прекращении сотрудничества с Пугачевой

    Стало известно о загадочной смерти сотрудника посольства России на Кипре

    Россиянина наказали из-за понравившихся ему чулков со свастикой

    Врач подсказал простые способы справиться с простудой

    Нападением бешеной рыси на российскую школьницу занялись следователи

    Ушедший из России автогигант заявил о падении продаж

    Названа ключевая особенность российских «Черных дыр»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok