Женщина подавилась стейком и попала в больницу со сломанными ребрами и сотрясением мозга

Австралийка подавилась стейком и неделю провела в больнице со сломанными ребрами

Жительница Австралии попала в больницу с многочисленными травмами после того, как подавилась мясом. Об этом сообщает People.

В начале 2025 года 52-летняя Каролин Кресвелл позвала гостей на ужин на их с мужем ферму. На горячее она подала стейки собственного приготовления. Во время еды кусок мяса перекрыл ей дыхательные пути. Муж Кресвелл Пит, заметив, что она задыхается, попытался оказать ей первую помощь и выполнить прием Геймлиха. Однако в процессе женщина потеряла сознание, упала и получила травму головы. До прибытия парамедиков Пит и гости в течение примерно 30 минут проводили сердечно-легочную реанимацию (СЛР).

Прибывшим спасателям удалось извлечь кусок мяса с помощью длинных щипцов, после чего пострадавшую вертолетом доставили в больницу в Мельбурне. У Кресвелл диагностировали сотрясение мозга, рассечение головы, перелом грудины и девять сломанных ребер — травмы, полученные во время интенсивной СЛР. Она провела неделю в отделениях реанимации и травматологии.

«В больнице мне сказали, что это всегда происходит со стейком… так что, пожалуйста, жуйте ТЩАТЕЛЬНО!» — предупредила Кресвелл. Сейчас австралийка полностью восстановилась, но пока не ест говядину.

