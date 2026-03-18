12:02, 18 марта 2026Спорт

Французские СМИ признали Сафонова лучшим игроком матча «Челси» — ПСЖ

Французские СМИ признали Сафонова лучшим в матче Лиги чемпионов «Челси» — ПСЖ
Владислав Уткин

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Французские СМИ признали российского вратаря Матвея Сафонова лучшим в матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» — ПСЖ. Об этом сообщает L`Equipe.

ПСЖ выиграл во втором матче противостояния с «Челси» на выезде со счетом 3:0. Сафонов по ходу игры сделал девять сейвов. Кроме того, он выполнил результативную передачу на Хвичу Кварацхелия во время первой голевой комбинации.

Французское издание L`Equipe признало россиянина лучшим игроком матча. Оно поставило ему восемь баллов. «"ПСЖ" полагался на великолепную игру Матвея Сафонова, который сделал несколько решающих сейвов», — говорится в статье газеты. Аналогичную оценку Сафонову дал канал RNC Sport.

ПСЖ прошел «Челси» по итогам двухматчевого противостояния с общим счетом 8:2. В 1/4 финала подопечные Луиса Энрике встретятся с победителем пары «Ливерпуль» — «Галатасарай».

