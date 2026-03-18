Гонщиков «Формулы 1» сравнили с бродягами из-за новой формы от Adidas

Коллекцию одежды Adidas Y-3 и команды «Формулы 1» Mercedes высмеяли в сети

Новую коллаборацию Adidas Y-3 и команды «Формулы 1» Mercedes AMG Petronas высмеяли в соцсетях. Подробности о коллекции публикует портал Sneaker Freaker.

В коллекцию вошли различные предметы гардероба, среди которых оказались спортивные костюмы, свитеры и бомберы. На некоторых из вещей нанесен принт в виде волков, отсылающих к имени совладельца команды Mercedes Тото Вольффа. В рекламе новой формы снялись сам Вольфф и гонщики команды Джордж Рассел и Кими Антонелли. Отмечается, что стоимость одежды варьируется от 100 до 300 евро (от 9653 до 28 тысяч рублей).

Поклонники высмеяли коллекцию в соцсетях, сравнив гонщиков с бродягами в комментариях, а некоторые русскоязычные фанаты принялись выкладывать вирусные видео под песню SQWOZ BAB «АУФ» со строчкой «все мои волки делают АУФ».

