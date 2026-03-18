Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:39, 18 марта 2026

Гонщиков «Формулы 1» сравнили с бродягами из-за новой формы от Adidas

Майя Пономаренко
Фото: @adidasy3

Новую коллаборацию Adidas Y-3 и команды «Формулы 1» Mercedes AMG Petronas высмеяли в соцсетях. Подробности о коллекции публикует портал Sneaker Freaker.

В коллекцию вошли различные предметы гардероба, среди которых оказались спортивные костюмы, свитеры и бомберы. На некоторых из вещей нанесен принт в виде волков, отсылающих к имени совладельца команды Mercedes Тото Вольффа. В рекламе новой формы снялись сам Вольфф и гонщики команды Джордж Рассел и Кими Антонелли. Отмечается, что стоимость одежды варьируется от 100 до 300 евро (от 9653 до 28 тысяч рублей).

Материалы по теме:
Краденый мир Почему модные дизайнеры все чаще воруют идеи друг у друга
Краденый мирПочему модные дизайнеры все чаще воруют идеи друг у друга
18 марта 2019
«Буквы перепутаны, зато цена не кусается» Почему россияне скупают дорогие подделки люксовых брендов и не стыдятся этого
«Буквы перепутаны, зато цена не кусается»Почему россияне скупают дорогие подделки люксовых брендов и не стыдятся этого
8 июля 2020

Поклонники высмеяли коллекцию в соцсетях, сравнив гонщиков с бродягами в комментариях, а некоторые русскоязычные фанаты принялись выкладывать вирусные видео под песню SQWOZ BAB «АУФ» со строчкой «все мои волки делают АУФ».

Ранее семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон подогрел слухи о романе с Ким Кардашьян.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин обратился к МОК

    Получивший мандат Жириновского депутат прокомментировал исключение из ЛДПР

    Россиянин попал под следствие после получения имущества почти на 100 миллионов рублей

    В России резко подскочили продажи электромобилей

    Глава Нацразведки США высказалась о военном потенциале России

    Гонщиков «Формулы 1» сравнили с бродягами из-за новой формы от Adidas

    В Раде резко отреагировали на подарок Зеленского Карлу III

    Новый фильм про СВО довел до слез депутатов

    США запаслись нефтью

    Названы наиболее распространенные возрастные поломки автомобилей в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok