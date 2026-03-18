Иран атаковал ракетами Дубай (ОАЭ), в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на российских туристов.

По словам очевидцев, в городе прозвучало от 10 до 15 взрывов. Предварительно, целью ударов вновь стал аэропорт Дубая.

На опубликованных очевидцами видео видны яркие огненные шары, вспышки и взрывы.

Ранее сообщалось, что всем иностранным авиакомпаниям, в том числе российским, запретили летать в аэропорты Дубая. Соответствующий указ будет действовать до дальнейшего распоряжения.