Две трети российских компаний не смогли заменить иностранный софт

«Ведомости»: В РФ не нашли замену американскому софту для резервного копирования

Почти 70 процентов российских компаний из области финтеха, ретейла, IT и нефтегазовой отрасли не смогли заменить иностранные системы резервного копирования (СРК). Об этом со ссылкой на исследование Центра экспертизы по комплексному сервису компании «К2Тех», изучившего закупочные запросы и опросившего 310 компаний, пишут «Ведомости».

Такой софт нужен для создания копий данных компании для последующего восстановления, если основные базы будут утеряны или повреждены.

Фактически речь идет о защите критически важных ресурсов компаний, государственных организаций и иных структур. Требование установки СРК содержится в приказе Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), регулирующей безопасность значимых объектов критической информационной инфраструктуры.

Как показало исследование, почти треть компаний (32 процента) остановили свой выбор на продукте американской Veeam. Еще 18 процентов, 16 и 8 процентов соответственно используют решения от также американских Veritas, Commvault и Dell EMC Networker. Среди отечественных разработчиков лучший результат показывает «Киберпротект» (решение «Кибер бэкап»), у которого 16 процентов рынка.

Глава направления сервиса вычислительной инфраструктуры компании «К2Тех» Сергей Стецюк объяснил, что чаще всего в российской компании оставляют иностранную СРК на самых критичных контурах, а российскими закрывают то, что имеет меньшую значимость. Примерно пятая часть компаний используют несколько решений одновременно.

Бизнес-партнер по кибербезопасности Cloud.ru Юлия Липатникова отметила, что вендоры из США задавали стандарты рынка резервного копирования десятилетиями, их решения давно стали корпоративным стандартом и обладают широким функционалом. Российские аналоги, признала она, предложить такой же спектр услуг пока не в состоянии.

Национальный проект «Экономика данных» предусматривает, что не менее 80 процентов российских организаций в ключевых отраслях должны полностью перейти на отечественное ПО к 2030 году.

Ранее сообщалось, что российская компания «РДП Энтерпрайз», в том числе работавшая над созданием средств блокировки интернета в России, перенесет корпоративные электронные почтовые ящики с российской платформы CommuniGate Pro на американскую Microsoft Exchange 2019.