Отбывающий наказание в российской колонии мужчина снова пойдет под суд

В Иркутской области осудят мужчину за участие в экстремистской деятельности

В Иркутской области осудят мужчину за участие в экстремистской деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным следствия, в период с июня 2022 года по апрель 2025 года 38-летний мужчина, отбывая ранее назначенное наказание за разбой, заручившись поддержкой лиц с высоким криминальным статусом, занял высшее положение в преступной иерархии в одной из колоний среди лиц, поддерживающихся криминальной идеологии. Являясь активным участником запрещенного экстремистского движения, он разъяснял содержащимся под стражей идеологию уголовно-преступной субкультуры и активно продвигал криминальные устои.

Ему вменяется статья 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), часть 2 статьи 282.2 («Участие в деятельности экстремистской организации») УК РФ. Его противоправная деятельность была выявлена и пресечена при участии сотрудников ФСБ. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что вора в законе Хизира Акбулатова приговорили к восьми годам строгого режима.