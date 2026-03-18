Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:24, 18 марта 2026Силовые структуры

Отбывающий наказание в российской колонии мужчина снова пойдет под суд

В Иркутской области осудят мужчину за участие в экстремистской деятельности
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Иркутской области осудят мужчину за участие в экстремистской деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным следствия, в период с июня 2022 года по апрель 2025 года 38-летний мужчина, отбывая ранее назначенное наказание за разбой, заручившись поддержкой лиц с высоким криминальным статусом, занял высшее положение в преступной иерархии в одной из колоний среди лиц, поддерживающихся криминальной идеологии. Являясь активным участником запрещенного экстремистского движения, он разъяснял содержащимся под стражей идеологию уголовно-преступной субкультуры и активно продвигал криминальные устои.

Ему вменяется статья 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), часть 2 статьи 282.2 («Участие в деятельности экстремистской организации») УК РФ. Его противоправная деятельность была выявлена и пресечена при участии сотрудников ФСБ. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что вора в законе Хизира Акбулатова приговорили к восьми годам строгого режима.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok