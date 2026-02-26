Вора в законе Акбулатова приговорили к восьми годам строгого режима

В Кабардино-Балкарии вор в законе Акбулатов получил восемь лет колонии

В Кабардино-Балкарии вор в законе Хизир Акбулатов получил восемь лет колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ.

Как установил суд, 62-летний Акбулатов в 1993 году в соответствии с негласной процедурой, принятой в криминальной среде, был признан «вором в законе».

На этом основании он управлял криминальной средой на территории Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии путем дачи указаний, разрешения споров и конфликтов как лично, так и с помощью других. Обладал авторитетом в преступном мире, пропагандировал «воровские идеи», сплачивал лица криминальной направленности, что создавало угрозу общественной безопасности.

Суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 100 тысяч рублей.

