Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:50, 26 февраля 2026Силовые структуры

Вора в законе Акбулатова приговорили к восьми годам строгого режима

В Кабардино-Балкарии вор в законе Акбулатов получил восемь лет колонии
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Кабардино-Балкарии вор в законе Хизир Акбулатов получил восемь лет колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ.

Как установил суд, 62-летний Акбулатов в 1993 году в соответствии с негласной процедурой, принятой в криминальной среде, был признан «вором в законе».

На этом основании он управлял криминальной средой на территории Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии путем дачи указаний, разрешения споров и конфликтов как лично, так и с помощью других. Обладал авторитетом в преступном мире, пропагандировал «воровские идеи», сплачивал лица криминальной направленности, что создавало угрозу общественной безопасности.

Суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что раскрыта судьба «криминального короля» Хитрика.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Двое россиян по заданию Украины собирались подорвать высокопоставленного офицера. Закладка бомбы под машину попала на видео

    В России с 1 марта будут по-новому считать алименты

    Россия начала непомерно тратить

    Лукашенко шуткой ответил на обращение «господин президент»

    Раскрыт приговор виновным в смерти ребенка в российском детском саду

    Посол Таджикистана призвал соотечественников соблюдать российские законы

    В Киеве рассказали о новых переговорах в Женеве

    Россиян предупредили о скором подорожании интернета

    Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса

    Зеленский высказался о присоединении Крыма к России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok