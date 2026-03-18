12:48, 18 марта 2026Путешествия

Появились подробности о пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Таиланде россиянах

Генкосул РФ Иванов: В аварии на Пхукете пострадали восемь россиян
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Sombat Muycheen / Shutterstock / Fotodom

Появились подробности о пострадавших в ДТП с микроавтобусом на тайском курорте Пхукет россиянах. Об этом сообщил ТАСС генкосул РФ в провинции Егор Иванов.

«В результате ДТП с микроавтобусом, произошедшего на Пхукете 18 марта в 04:10 по местному времени, пострадали восемь граждан России и четыре гражданина Узбекистана», — рассказал дипломат. Иванов заявил, что в больницах в настоящее время остаются трое соотечественников. Уточняется, что двое из них — в тяжелом состоянии. Кроме того, генконсул сообщил, что жертвой аварии оказалась гражданка Узбекистана.

Утром 18 марта стало известно, что россияне попали в смертельное ДТП с микроавтобусом на Пхукете. Спасателям пришлось разрезать кузов гидравлическими ножницами, чтобы вытащить людей.

