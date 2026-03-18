Россияне попали в смертельное ДТП с микроавтобусом на Пхукете

Одна россиянка погибла, еще 11 граждан РФ пострадали в ДТП с микроавтобусом на Пхукете. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фургон с туристами ехал к Симиланским островам, когда водитель потерял управление и врезался в столб линии электропередачи (ЛЭП). В результате металлическое ограждение пробило кузов.

Спасателям пришлось разрезать кузов гидравлическими ножницами, чтобы вытащить людей. Пострадавших отправили в больницы Таланг, Мишн и Вачира.

