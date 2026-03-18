Россияне попали в смертельное ДТП с микроавтобусом на Пхукете

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:38, 18 марта 2026

Одна россиянка погибла в ДТП с автобусом на Пхукете, 11 граждан РФ пострадали
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Одна россиянка погибла, еще 11 граждан РФ пострадали в ДТП с микроавтобусом на Пхукете. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фургон с туристами ехал к Симиланским островам, когда водитель потерял управление и врезался в столб линии электропередачи (ЛЭП). В результате металлическое ограждение пробило кузов.

Спасателям пришлось разрезать кузов гидравлическими ножницами, чтобы вытащить людей. Пострадавших отправили в больницы Таланг, Мишн и Вачира.

Ранее стало известно, что в Сочи произошло столкновение двух автобусов, в том числе школьного, в результате которого пострадали оба водителя. Мужчины 50 и 49 лет были оперативно доставлены в больницу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok