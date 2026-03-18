Силуанов призвал ускорить продажу госактивов

Глава Минфина России Силуанов призвал активнее продавать государственные активы

Росимущество и банк ПСБ должны усилить координацию ради ускорения продажи активов государства. Об этом на расширенном заседании коллегии Росимущества по итогам работы ведомства за 2025 год и ключевым задачам на 2026 год заявил глава Минфина Антон Силуанов, передает РИА Новости.

Министр предположил, что во многом задержкам с продажей, которая проводится через ПСБ, способствует нехватка информации для инвесторов. Потенциальные покупатели несвоевременно или не в полном объеме получают нужные данные, из-за чего сделки переносятся, а деньги в бюджет не идут.

Также Силуанов отметил, что в 2025 году в бюджет поступило 100 миллиардов рублей доходов от продажи госимущества, а план на 2026 год предусматривает примерно ту же сумму.

Впрочем, еще в конце февраля министр пообещал, что итоговый результат приватизации окажется в несколько раз выше 100 миллиардов рублей.