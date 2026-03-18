Доходы российского бюджета от приватизации оценили

Силуанов: Приватизация принесла бюджету России 100 миллиардов рублей

В 2025 году в российский бюджет поступило 100 миллиардов рублей доходов от продажи государственного имущества. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов. Его процитировало ТАСС.

В 2026 году финансовые власти рассчитывают на примерно такую же сумму. Кроме того, как уточнил Силуанов, был перевыполнен план по дивидендам. Казна получила более 0,5 триллиона рублей.

В конце февраля Силуанов рассказывал, что в 2026 году его ведомство перевыполнит план по приватизации в несколько раз. Тогда он говорил, что изначально задача была поставлена на уровне 100 миллиардов рублей, но уже очевидно, что итоговый результат окажется намного больше.

Осенью 2025 года Силуанов заявил, что Минфин не заинтересован в приватизации компаний, которые платят хорошие дивиденды. Он убежден, что продавать частникам надо только предприятия, находящиеся в худшем положении.