Россиянам назвали критическую сумму на банковских счетах

Финансист Ферапонтов: На счетах в банке может быть застраховано больше ₽1,4 млн

Сбережения россиян в банках застрахованы на сумму 1,4 миллиона рублей, но оказалось, что это не предел. Сумма и условия могут меняться, об этом сообщил в разговоре с агентством «Прайм» старший преподаватель кафедры банковского дела Университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.

По системе страхования вкладов клиентам гарантированно вернут деньги в рамках установленный лимитов (1,4 миллиона рублей), даже если банк обанкротился или лишился лицензии. Но для этого банк должен быть включен в реестр банков-участников ССВ. При этом не все счета клиентов можно застраховать. Повышенные лимиты доступны на эскроу-счетах для покупки объектов недвижимости, а также в рамках ДДУ (до 10 миллионов рублей), и безотзывные вклады на срок более трех лет (до 2,8 миллиона рублей).

«Если совокупная сумма остатков на накопительных и текущих счетах составляет 1,4 миллиона рублей, то в страховое покрытие уже не будут включены проценты, которые должны были быть начислены по действующей тарифной сетке банка», — добавил финансист.

Сумму свыше лимита россияне могут получить только в рамках процедуры банкротства банка, при условии, что требования кредиторов будут выполнены.

Средства, которые переданы в доверительное управление, застраховать нельзя. А если у клиента в одном банке оформлены и вклад, и кредит, к нему могут предъявить встречные требования, в результате которых размер выплаты будет уменьшен.

Эксперт призвал учесть, что валютные счета конвертируются в зависимости от курса, так что, если национальная валюта ослабевает, это влияет на объем вклада в рамках переоценки.

Лимиты рассчитываются отдельно друг от друга, они позволяют страховать разные группы счетов. Соответственно, по текущим счетам, банковским вкладам и эскроу-счету действуют два страховых лимита.

Если клиент рассчитывает на увеличение предельных сумм, стоит класть деньги на счета в системообразующих банках, поскольку их банкротство будет означать системный кризис, а не обычную зачистку финансового сектора от недобросовестных организаций, резюмировал Ферапонтов.

Ранее стало известно, что один российский банк решили принудительно ликвидировать. Такую процедуру запускают, когда организация, у которой была отозвана лицензия, не имеет признаков банкротства и способна в полном объеме удовлетворить требования всех кредиторов.