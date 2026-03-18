Российский город погрузился в туман

МЧС: Санкт-Петербург накрыл туман, видимость местами менее 500 метров

Санкт-Петербург погрузился в туман, видимость местами достигать менее 500 метров. О накрывшем российский город явлении сообщает местное управление МЧС в своем Telegram-канале.

Густой туман видно на кадрах, которые сняты супервидовыми веб-камерами в мегаполисе. В некоторых районах перестало быть видно верхушки высотных зданий.

«По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 18 марта в Санкт-Петербурге в утренние часы местами ожидается туман с видимостью 500 метров и мене», — заявили в МЧС.

Жителей Петербурга призвали воздержаться от поездок на автомобилях, а если такой возможности нет — быть предельно осторожными и снизить скорость. Водителям посоветовали включать габаритные огни, фары ближнего света или противотуманные фары. Дальний свет при этом использовать категорически запрещено.

Ранее туман на фоне потепления накрыл Москву. Он начался после полудня понедельника, 2 марта. На метеорологической обсерватории МГУ видимость опустилась до 500 метров.